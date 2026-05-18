राजस्थान के किसान ने रचा इतिहास, 4 साल की मेहनत से 40°C में उगा दिए अंगूर, नई दिल्ली में मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

Bharat Gaurav National Award To Dharmpal Chaudhary: मारवाड़ के तपते रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां पारंपरिक खेती भी मौसम की मार झेलती है, वहां सुपका गांव के युवा किसान धर्मपाल चौधरी ने अंगूर की सफल खेती कर नया इतिहास रच दिया है। उनकी इसी अभिनव कृषि पहल और मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। नई दिल्ली स्थित संविधान क्लब में आयोजित समारोह में धर्मपाल चौधरी को भारत गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में भारत सरकार के एमएसएमई डायरेक्टर हरीश चंद्र, संयुक्त राष्ट्र असेंबली सदस्य शशि कुमार, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंबेसडर ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष डॉ. अविनाश सुकुंडे सहित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस सम्मान ने न केवल किसान का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है।