बुटाटी धाम दर्शन के लिए जाते वक्त बस से टकराई कार, 4 की मौत

मृतकों की पहचान जोधपुर जिले के बोरूंदा थाना क्षेत्र के रावनियाना निवासी अमरीश पुरी (28) पुत्र संतोष पुरी गोस्वामी, उमेशपुरी उर्फ आकाश (26), रुक्मादेवी (50) पत्नी संतोष पुरी के रूप में हुई, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तीनों के शव कुचेरा सीएचसी मोर्चरी में रखवाए गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल नीतु (22) को रेण सीएचसी से मेड़ता सिटी रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया, उसका शव मेड़ता सिटी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक अमरीशपुरी पाली जिले में पुलिसकर्मी के रूप में कार्यरत था, जिसकी साइबर सेल में ड्यूटी थी।