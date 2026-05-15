Nagaur: रिटायर्ड हेडमास्टर की अनूठी मिसाल, मुस्लिम परिवार ने मंदिर के लिए हाइवे तक 12 फीट चौड़ी निजी भूमि कर दी दान

Hindu-Muslim Unity Inspirational Story: नागौर जिले के बड़ीखाटू कस्बे में धार्मिक सौहार्द और भाईचारे की ऐसी मिसाल देखने को मिली है, जिसकी पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। कस्बे की पहाड़ी पर स्थित चामुंडा माता एवं हुडा वाली माता मंदिर तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक मुस्लिम परिवार ने अपनी निजी भूमि दान कर सामाजिक एकता का संदेश दिया है। इस पहल के बाद इलाके में गंगा-जमुनी तहजीब की चर्चा हो रही है और लोग इस कार्य को प्रेरणादायक बता रहे हैं।