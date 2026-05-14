रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा- हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ते भी नहीं

रक्षा मंत्री ने कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ता है तो उसे छोड़ते भी नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी धर्म पूछकर गोली चला रहे हैं, लेकिन भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो भारत घर में घुसकर जवाब देगा और कोई सीमा या सरहद देश की सुरक्षा में बाधा नहीं बन पाएगी। अंत में उन्होंने कहा कि संकल्प, समर्पण, साहस, शक्ति और शौर्य ही राव दूदा का वास्तविक अर्थ है। उन्होंने मेड़ता की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को इतिहास और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती रहेगी।