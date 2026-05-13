Rajasthan :वेश बदलकर चोरी करने निकलता परिवार का मुखिया, बेटा-पोता समेत कुनबा देता साथ, ऐसे हुआ खुलासा

Nagaur News : नागौर। जिले के गोटन पुलिस ने क्षेत्र में लगातार हो रही मंदिरों में नकबजनी और ट्यूबवेलों से बिजली केबल चोरी की वारदातों का खुलासा कर एक शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ऐसी वारदातों में लिप्त एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों के दादा, बेटा, पोते सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में जगदीश पुत्र माधुराम बावरी निवासी कलरू, महेंद्र पुत्र जगदीश, अजयपाल पुत्र जगदीश, पवन पुत्र महेंद्र तथा चोरी की चांदी खरीदने के आरोपी सुमेरलाल माली निवासी मेडतासिटी शामिल हैं।