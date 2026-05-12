मंगला योजना नहीं कर पाई पशुपालकों का मंगल, बीमा क्लेम को तरसे पशुपालक

प्रक्रिया के तहत लॉटरी, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, सर्वे और बीमा पॉलिसी जारी करने की कार्रवाई की गई, लेकिन दो वर्षों में पंजीकृत 35.32 लाख की तुलना में 20 लाख 52 हजार 643 पशुओं की बीमा पॉलिसी जारी की गई। यानी पंजीकरण के बावजूद मात्र 58.11 फीसदी पशु बीमा के दायरे में आ पाए। बड़ा सवाल क्लेम भुगतान को लेकर है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक दो वर्षों में 10 मई 2026 तक बीमित 46 हजार 755 पशुओं की मौत हो गई और जिनके बीमा क्लेम के दावे पेश किए गए। इसके मुकाबले केवल 16 हजार 962 दावों का ही भुगतान हो पाया। यानी करीब 29 हजार से ज्यादा पशुपालकों को अब तक राहत नहीं मिली। इससे साफ है कि योजना का सबसे अहम हिस्सा ‘समय पर क्लेम भुगतान’ बुरी तरह फेल साबित हो रहा है।