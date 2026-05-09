गांवों के साथ शहर में भी पेयजल किल्लत, गर्मी में बिगड़ रही जलापूर्ति व्यवस्था

नागौर. भीषण गर्मी शुरू होते ही नागौर जिले में पेयजल संकट गहराने लगा है। गांवों के साथ अब शहर में भी लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। शहर के कई मोहल्लों में नियमित जलापूर्ति नहीं होने से लोग महंगे दामों पर निजी टैंकरों से पानी मंगवा रहे है, जबकि कुछ क्षेत्रों में लोगों को दो बाल्टी पानी भी मुश्किल से मिल पा रहा है। जलदाय विभाग की ओर से उचित प्रबंधन नहीं करने से आमजन में नाराजगी बढ़ने लगी है।