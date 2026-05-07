पानी के लिए कतार…रातभर लाइन में लगकर भरवा रहे टैंकर

नागौर. जिला मुख्यालय व आस-पास के गांव पेयजल के लिए नहरी पानी के गोगेलाव डेम पर निर्भर हैं। बारिश नहीं होने से गांवों में तालाब सूख गए है। ऐसे में ग्रामीणों को टैंकरों से पानी खरीद कर लेना पड़ रहा है। नागौर शहर में भी एक दिन के अंतराल पर पेयजल आपूर्ति मिल रही है। यहां भी जरूरत के अनुरूप पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में पानी के टैंकरों की मांग बढ़ गई है। परन्तु टैंकर वालों को भी गोगेलाव डेम से पानी भरवाने में पसीने छूट रहे है। रातभर टैंकर लाइन में लगाकर खड़े रहते है तब जाकर कहीं पानी मिलता है। एक टैंकर को एक दिन में मुश्किल से एक बार ही भरवा पाते है।