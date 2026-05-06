Nagaur News: शोक सभा में मचा हड़कंप, मधुमक्खियों ने किया हमला, भागने लगीं महिलाएं-बुजुर्ग और बच्चे

कई लोगों ने पास के घरों में शरण ली, लेकिन मधुमक्खियों ने उनका पीछा करते हुए कई लोगों को डंक मार दिए। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने घायलों को एकत्र किया और प्राथमिक उपचार शुरू किया। इसके बाद डॉक्टर को मौके पर बुलाकर सभी घायलों को आवश्यक इंजेक्शन लगाए गए। समय रहते उपचार मिलने से कोई भी घायल गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मधुमक्खियों का हमला काफी देर तक जारी रहा, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा। कुछ समय बाद मधुमक्खियां शांत होकर अपने छत्ते में लौट गईं, तब जाकर स्थिति सामान्य हो सकी।