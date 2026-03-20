Rajasthan : पाकिस्तान भेजी जा रही थी खाटूश्यामजी मंदिर की लोकेशन और वीडियो, जासूसी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

खाटूश्यामजी मंदिर परिसर व कस्बे के भीड़भाड़ वाले इलाकों की लोकेशन, फोटो और वीडियो पाकिस्तान भेजे जाने का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही श्रद्धालु व स्थानीय निवासी, व्यापारी, व्यवसायी सतर्क हो गए हैं। हालांकि खाटूश्यामजी कस्बे में श्रद्धालुओं की परेशानी, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सीसीटीवी कैमरे, सफाई, बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों पर निगरानी सहित अन्य मुद्दों को राजस्थान पत्रिका प्रमुखता से उठा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को प्रमुखता से उठाया है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के सत्यापन, होटल-धर्मशालाओं में ठहरने वालों की जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी को लेकर कई बार मुद्दा उठाया था।