Water Dispute: इंदिरा गांधी नहर के पानी पर पंजाब-राजस्थान सरकार आमने-सामने, दोनों राज्यों का अपना-अपना दावा

रॉयल्टी या सीनियरेज की मांग का कोई विधिक आधार नहीं है। वर्ष 1920 का समझौता केवल औपनिवेशिक काल की सीमित प्रशासनिक व्यवस्था था, जिससे जल पर किसी प्रकार का स्वामित्व या रॉयल्टी का अधिकार सिद्ध नहीं होता। स्वतंत्रता के बाद अंतरराज्यीय नदियों का नियंत्रण केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और नदी जल को राष्ट्रीय संसाधन माना गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 1955 और 1981 के जल बंटवारा समझौतों के तहत राजस्थान को निर्धारित मात्रा में पानी आवंटित किया गया है, जिनमें किसी प्रकार की रॉयल्टी का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में जल वितरण बीबीएमबी के माध्यम से केंद्र की निगरानी में होता है, ऐसे में किसी राज्य की ओर से अलग से शुल्क मांगना उचित नहीं है। यदि रॉयल्टी का सिद्धांत लागू किया जाता है तो इससे देशभर में अंतरराज्यीय जल विवाद और अधिक बढ़ सकते हैं।