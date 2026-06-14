CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी को जयपुर में प्रदर्शन की मिली अनुमति, आशुतोष रांका ने दी जानकारी

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले तक इस प्रदर्शन को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। 13 जून को जयपुर पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जयपुर (दक्षिण) पुलिस उपायुक्त कार्यालय की ओर से जारी सूचना में कहा गया था कि कानून-व्यवस्था की दृष्टि से शहीद स्मारक पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति देना संभव नहीं है। पार्टी ने 15 जून को सुबह 10 बजे से नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन का प्रस्ताव रखा था।