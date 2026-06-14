14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: अब गाड़ी के अलावा ड्रम या बोतल में पेट्रोल-डीजल दिया तो नपेंगे पंप संचालक, किसानों की बढ़ी चिंता

Fuel Regulation Order: खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर अस्थायी विनियमन आदेश जारी किया है। अब वाहन के अलावा ड्रम, कैन या बोतल में ईंधन देने पर पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चित्तौड़गढ़ जिले में रसद विभाग की विशेष टीमें औचक निरीक्षण कर नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगी।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Arvind Rao

Jun 14, 2026

Fuel Regulation Order 2026

पंप पर तेल भरवाने के लिए खड़े हुए लोग (पत्रिका फोटो)

Fuel Regulation Order 2026: चित्तौड़गढ़: पेट्रोल पंपों पर अब वाहनों के अलावा ड्रम, बोतल या किसी अन्य खुले कंटेनर में ईंधन भरने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यदि कोई पंप संचालक इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सख्ती वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आने के बाद केंद्र सरकार के आदेश पर शुरू की गई है।

सरकार ने देश में ईंधन की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी 'मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (आपूर्ति का अस्थायी विनियमन) आदेश 2026' की पालना में चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है।

किसानों की बढ़ी आफत

प्रशासन की इस सख्ती ने अन्नदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। मानसून से पहले किसानों ने खेतों में बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी है। ट्रैक्टरों के संचालन के लिए भारी मात्रा में डीजल की आवश्यकता होती है।

अमूमन किसान पेट्रोल पंपों के बार-बार चक्कर काटने से बचने के लिए घर या फार्म हाउस पर ड्रमों में डीजल का स्टॉक रखते हैं। लेकिन अब नए नियमों के कारण उन्हें केवल ट्रैक्टर के टैंक में ही डीजल मिलेगा।

कलक्टर के निर्देश पर दो विशेष टीमें गठित

जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने बताया कि कलक्टर डॉ. मंजू के निर्देशन में सहायक जिला रसद अधिकारी सुमन तिवारी के साथ मिलकर दो विशेष टीमें तैयार की हैं। ये टीमें जिले भर में पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण करेंगी और ईंधन के अवैध परिवहन व स्टॉक पर नजर रखेंगी। स्थानीय स्तर पर संचालित उद्योगों और निर्माण कंपनियों की गतिविधियों पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी।

थोक खरीदारों पर कड़े प्रतिबंध

थोक और खुदरा (रिटेल) कीमतों में अंतर के कारण औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ता रिटेल पंपों से भारी मात्रा में ईंधन खरीद रहे थे, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए संकट खड़ा होने की आशंका बन गई थी। इसे रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।

  • डीजल केवल वाहनों के टैंक या 'पेसो' द्वारा स्वीकृत कंटेनर में ही भरा जा सकेगा।
  • कोई भी रिटेल पंप एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं बेचेगा।
  • रिटेल आउटलेट से खरीदे गए डीजल को दोबारा व्यावसायिक रूप से नहीं बेचा जा सकेगा।
  • यह प्रतिबंधात्मक आदेश शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है।

राजस्थान में जब पत्नियों ने प्रेमियों संग मिलकर रची खूनी साजिश, 5 हत्याकांडों की पूरी दास्तान

ये भी पढ़ें
Rajasthan Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Jun 2026 02:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittorgarh: अब गाड़ी के अलावा ड्रम या बोतल में पेट्रोल-डीजल दिया तो नपेंगे पंप संचालक, किसानों की बढ़ी चिंता

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chittorgarh: बाइक से 1.53 किलो अफीम ले जा रहे दो तस्कर गिरफ्तार, 2 साल से फरार आरोपी भी दबोचा

chittorgarh police action
चित्तौड़गढ़

Rajasthan: एनस्थीसिया डॉक्टर की लगातार 20 घंटे ड्यूटी, फिर कई दिन अस्पताल से गायब, रोस्टर पर सवाल

Doctor Absence Issue,Chittorgarh
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: बड़ी सादड़ी-नीमच रेलवे ट्रैक पर स्पीड ट्रायल में दौड़ा इंजन, 15 किमी ट्रैक का 11 जून को होगा CRS निरीक्षण

Badi Sadri Neemuch Rail Line Speed Trial
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़: पाडन पोल झरने के पास मिली युवती की लाश, पत्थर से कुचला सिर, बॉडी पर नहीं थे कपड़े

Chittorgarh murder case
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: फौजी की मां का जज्बा; 85 की उम्र में नंगे पैर लाठी के सहारे सींच रही स्कूल का ‘स्मृति वन’

eco warrior grandmother
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.