श्रीगंगानगर: बार-बार बंद हो रही थी बाइक, मैकेनिक ने टंकी खोली तो निकला आधा पानी और आधा पेट्रोल

एक बाइक चालक अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक बार-बार बंद होने लगी। चालक को अपनी इमरजेंसी ड्यूटी पर पहुंचना था, इसलिए वह बिना वक्त गंवाए बाइक को पास के ही एक स्थानीय मैकेनिक संजीव की दुकान पर ले गया। मामला इमरजेंसी ड्यूटी का होने के कारण मिस्त्री संजीव ने भी बिना देरी किए तुरंत बाइक की जांच शुरू कर दी।