14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: बार-बार बंद हो रही थी बाइक, मैकेनिक ने टंकी खोली तो निकला आधा पानी और आधा पेट्रोल

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर जिले में एक बाइक बार-बार बंद होने लगी। मैकेनिक ने टंकी से पेट्रोल निकालकर बोतल में भरा तो उसमें करीब आधा पानी और आधा पेट्रोल मिला। बाइक चालक ने बताया कि उसने पेट्रोल अधिकृत पंप की बजाय खुले में बेचने वाले विक्रेता से खरीदा था।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Arvind Rao

Jun 14, 2026

Sri Ganganagar Water in Petrol

मैकेनिक की दुकान पर बाइक की टंकी में पेट्रोल के साथ निकला पानी (पत्रिका फोटो)

Sri Ganganagar Water in Petrol: श्रीगंगानगर: पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं, लेकिन अब पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर जिले के एल ब्लॉक क्षेत्र में मिलावटी पेट्रोल के कारण एक बाइक सवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

एक बाइक चालक अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक बार-बार बंद होने लगी। चालक को अपनी इमरजेंसी ड्यूटी पर पहुंचना था, इसलिए वह बिना वक्त गंवाए बाइक को पास के ही एक स्थानीय मैकेनिक संजीव की दुकान पर ले गया। मामला इमरजेंसी ड्यूटी का होने के कारण मिस्त्री संजीव ने भी बिना देरी किए तुरंत बाइक की जांच शुरू कर दी।

बोतल में खुली मिलावट की पोल

जांच करते समय मिस्त्री संजीव को बाइक के फ्यूल सिस्टम पर कुछ शक हुआ। उसने असलियत जानने के लिए बाइक की टंकी से पेट्रोल निकाला और उसे पारदर्शी प्लास्टिक की एक खाली बोतल में भर दिया। कुछ ही मिनटों में बोतल के अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए।

बोतल के भीतर साफ तौर पर दो अलग-अलग परतें बन चुकी थीं। भारी होने के कारण पानी बोतल में नीचे बैठ गया था और पेट्रोल ऊपर तैर रहा था।

आधा पेट्रोल और आधा पानी

मैकेनिक संजीव ने बताया कि उस तेल में लगभग 50 फीसदी पेट्रोल और 50 फीसदी पानी मिला हुआ था। इसके बाद मिस्त्री ने बाइक की टंकी को पूरी तरह साफ किया, दूषित ईंधन को बाहर निकाला और उसमें नया व साफ पेट्रोल डाला। इसके बाद बाइक बिल्कुल ठीक हो गई और सामान्य रूप से चलने लगी।

खुले में बिकने वाले तेल का था खेल

जब बाइक चालक से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि उसने यह पेट्रोल किसी अधिकृत पेट्रोल पंप से नहीं खरीदा था। बल्कि उसने गली-मोहल्ले में अवैध रूप से खुले में पेट्रोल बेचने वाले एक स्थानीय वेंडर से लिया था।

मिस्त्री संजीव ने चेतावनी देते हुए कहा कि चंद रुपयों के अधिक मुनाफे के चक्कर में ये अवैध विक्रेता लोगों की जान और गाड़ी दोनों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा मिलावटी तेल डालने से गाड़ी का कीमती इंजन पूरी तरह सीज और खराब हो सकता है। इसीलिए हमेशा प्रामाणिक पेट्रोल पंप से ही ईंधन भरवाना चाहिए।

Rajasthan Crime: ब्यूटीशियन मर्डर से पत्नी के कातिल पति तक…जानें कट्टों में मिले शवों की कहानियां

ये भी पढ़ें
Rajasthan Crime News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Jun 2026 01:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर: बार-बार बंद हो रही थी बाइक, मैकेनिक ने टंकी खोली तो निकला आधा पानी और आधा पेट्रोल

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सूरतगढ़ अनाज मंडी में हादसा; बिखरे गेहूं समेट रहे श्रमिक को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत, CCTV वीडियो आया सामने

Sri Ganganagar accident
श्री गंगानगर

पंजाब में ओवरफ्लो हो रही नहरें, राजस्थान में पानी को तरसे; गंगनहर के पानी में कटौती पर किसानों में बढ़ा आक्रोश

Ganga Canal
श्री गंगानगर

अंधड़ गया, संकट नहीं: 16 से 27 घंटे तक बिजली गुल, शहर से गांव तक बेहाल रहे लोग

Following a storm in Sri Ganganagar, electricity poles and trees were uprooted in areas including the Civil Lines and the District Collectorate; the resulting power outage caused inconvenience to the general public
समाचार

Rajasthan Weather: श्रीगंगानगर में तेज हवा संग बारिश, ओले भी गिरे, राजस्थान के 13 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Rain in Sriganganagar
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: शिक्षा अधिकारी को हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने की साजिश, पति-पत्नी समेत 5 पर केस दर्ज

Sri Ganganagar Honey Trap Case
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.