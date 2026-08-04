श्रीगंगानगर में चिकित्सक को गैंगस्टर के नाम पर धमकी, एसपी बोले- गैंग से जुड़ाव की पुष्टि की जा रही

Sriganganagar Doctor Threat (Photo- AI Generated)
श्रीगंगानगर। इलाके के एक चिकित्सक को गैंगस्टर के नाम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। धमकी भरी कॉल मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह चिकित्सक सरकारी सेवा में बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर सदर थाना पुलिस ने अभी तक कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। पुलिस कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान और उसके आपराधिक कनेक्शन की जांच में जुटी हुई है।
जानकारी के अनुसार चिकित्सक को एक व्यक्ति ने कॉल कर कथित तौर पर गैंगस्टर से जुड़े होने का दावा किया और रंगदारी की रकम देने के लिए धमकाया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने कॉल करने वाले नंबर की डिटेल खंगालनी शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि धमकी देने वाला वास्तव में किसी गैंग से जुड़ा है या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने डराने के उद्देश्य से ऐसा किया है।
पुलिस अधीक्षक हरीशंकर ने बताया कि चिकित्सक को धमकी भरी कॉल आने की जानकारी मिली है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कॉल करने वाले ने खुद को गैंग से जुड़ा बताया था। पुलिस इस बात की पुष्टि कर रही है कि कॉल करने वाला किसी संगठित गिरोह का सदस्य है या कोई नशेड़ी अथवा अन्य व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार कॉल डिटेल, मोबाइल नंबर की जानकारी और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि धमकी के पीछे वास्तविक आपराधिक गिरोह का हाथ है या फिर यह किसी व्यक्ति की शरारत अथवा भय पैदा करने की कोशिश है। जिले में समय-समय पर व्यापारियों और अन्य लोगों को धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में पुलिस तकनीकी जांच के साथ आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास करती है। इस मामले में भी पुलिस जल्द ही स्थिति स्पष्ट करने की बात कह रही है।
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