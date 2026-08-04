श्रीगंगानगर में चिकित्सक को गैंगस्टर के नाम पर धमकी, एसपी बोले- गैंग से जुड़ाव की पुष्टि की जा रही

पुलिस अधिकारियों के अनुसार कॉल डिटेल, मोबाइल नंबर की जानकारी और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि धमकी के पीछे वास्तविक आपराधिक गिरोह का हाथ है या फिर यह किसी व्यक्ति की शरारत अथवा भय पैदा करने की कोशिश है। जिले में समय-समय पर व्यापारियों और अन्य लोगों को धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में पुलिस तकनीकी जांच के साथ आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास करती है। इस मामले में भी पुलिस जल्द ही स्थिति स्पष्ट करने की बात कह रही है।