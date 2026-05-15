जोधपुर में पेट्रोल पंप मालिकों की लूट पकड़ी गई, 3 पंपों पर बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों लीटर पेट्रोल चोरी

विभागीय जांच में एनआर फिलिंग स्टेशन के एक नोजल से हर पांच लीटर पर 30 मिलीलीटर कम पेट्रोल मिला। विभाग के अनुसार, प्रतिदिन करीब 300 लीटर बिक्री के आधार पर हर महीने लगभग 60 लीटर पेट्रोल की कम आपूर्ति की जा रही थी।

इसी तरह केके ट्रेवल्स पेट्रोल पंप पर करीब 45 लीटर मासिक और सुप्रीम मोटर्स पर लगभग 120 लीटर मासिक पेट्रोल कम देने का मामला सामने आया। सुप्रीम मोटर्स में प्रतिदिन करीब 700 लीटर बिक्री के आधार पर सबसे अधिक गड़बड़ी पकड़ी गई।