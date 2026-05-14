NEET 2026 Paper Leak: नीट पेपर लीक पर मदन दिलावर का बड़ा दावा, बोले- कांग्रेस के कई नेता जेल में हैं, अभी और जाएंगे

जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस की तुलना “सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली” वाली कहावत से की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे और कई आरोपी जेल तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नीट पेपर लीक भारत सरकार से जुड़ा मामला है, राज्य सरकार से नहीं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा।