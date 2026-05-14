Water Crisis: इंदिरा गांधी नहर से पानी नहीं पहुंचा तो बढ़ेगी परेशानी, जोधपुर में बूंद-बूंद के लिए तरस सकते हैं लोग

जोधपुर। शहर में जल संकट अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। नहरबंदी की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी इंदिरा गांधी नहर से पानी की आवक शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में जोधपुर की जनता पारंपरिक जलाशयों कायलाना और तखत सागर पर निर्भर है, लेकिन इन दोनों जलाशयों में भी डेड स्टोरेज 140 एमसीएफटी घटाने के बाद अब केवल चार दिन का पानी शेष बचा है। यदि जल्द नहर से पानी नहीं पहुंचा तो शहरवासियों को पानी की बूंद-बूंद के लिए परेशान होना पड़ सकता है।