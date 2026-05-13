Jodhpur: एक झटके में इतना महंगा हो गया सोना-चांदी, कीमतों में जबरदस्त उछाल, जीरे में भी तेजी, जानें ताजा भाव

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में बुधवार को मसाला फसल जीरा में तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए तेजी दर्ज की गई। वहीं, सामान्य ग्राहकी के चलते ईसब, ग्वारगम सहित अधिकांश कृषि जिंस में उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया और भाव सामान्य बने रहे। सर्राफा बाजार में भी सोना-चांदी के भावों में तेजी देखने को मिली। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 8900 रुपए, जबकि चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 17000 रुपए की तेजी दर्ज की गई। मिडिल ईस्ट संकट का कोई समाधान नहीं निकलने से सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हो रहा है।