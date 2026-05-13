Water Supply Alert: नोट कर लें तारीख, जोधपुर में इस दिन नहीं आएगा पानी, पूरे शहर में बंद रहेगी सप्लाई

वहीं दूसरी तरफ जोधपुर जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। जलदाय विभाग की ओर से राहत के तौर पर करीब 140 गांवों और 300 ढाणियों में निशुल्क पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। जलदाय विभाग की ओर से लूणी, झंवर, कुडी भगतासनी तहसीलों के अलावा जिले के गांवों तक टैंकरों से निशुल्क पानी सप्लाई की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त साबित नहीं हो रही।