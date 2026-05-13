13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Water Supply Alert: नोट कर लें तारीख, जोधपुर में इस दिन नहीं आएगा पानी, पूरे शहर में बंद रहेगी सप्लाई

Jodhpur Water Supply: जोधपुर शहर में 15 मई को फिल्टर प्लांट और पाइप लाइनों की सफाई व मरम्मत के कारण पानी की सप्लाई बंद रहेगी। जलदाय विभाग ने अलग-अलग इलाकों के लिए बदली हुई जलापूर्ति तिथियां जारी की हैं।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

May 13, 2026

Jodhpur Water Supply

प्रतीकात्मक तस्वीर

जोधपुर। गर्मी के मौसम में पानी का भंडारण करने और शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस व पाइप लाइनों की जरूरी सफाई और मरम्मत के कारण 15 मई को जोधपुर शहर के सभी फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि कायलाना, चौपासनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े सभी इलाकों में 15 मई को होने वाली पानी की सप्लाई अब 16 मई को और 16 मई की सप्लाई 17 मई को की जाएगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि झालामंड और तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े सरस्वती नगर, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड के अलग-अलग सेक्टर, पाल बाइपास और शिल्पग्राम के आसपास के इलाकों में 15 मई को सुबह 10 बजे तक पानी की सप्लाई सामान्य रहेगी। इन इलाकों में 16 मई की सप्लाई 17 मई को और 17 मई की सप्लाई 18 मई को की जाएगी।

पेयजल संकट गहराया

वहीं दूसरी तरफ जोधपुर जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। जलदाय विभाग की ओर से राहत के तौर पर करीब 140 गांवों और 300 ढाणियों में निशुल्क पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। जलदाय विभाग की ओर से लूणी, झंवर, कुडी भगतासनी तहसीलों के अलावा जिले के गांवों तक टैंकरों से निशुल्क पानी सप्लाई की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त साबित नहीं हो रही।

पानी की खपत बढ़ी

ग्रामीणों के अनुसार तेज गर्मी के कारण पानी की खपत बढ़ गई है, वहीं हैंडपंप और स्थानीय जलस्रोत पहले ही जवाब दे चुके हैं। ऐसे में लोगों की निर्भरता पूरी तरह टैंकरों पर आ गई है। महिलाओं और बच्चों को पानी भरने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। विभाग के एसई ग्रामीण अजयकिशन छंगाणी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त टैंकर भी लगाए जा रहे हैं।

अवैध जल कनेक्शनों पर सख्त विभाग

मुख्य पाइप लाइन पर अवैध जल कनेक्शनों के कारण गांव-ढाणियों में जलापूर्ति बाधित हो रही है। इससे अंतिम छोर तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंंच पा रहा है, व लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस समस्या के निवारण के निवारण के लिए विभाग अब अभियान चलाकर अवैध कनेक्शन हटाएगा। विभाग के अधिशाषी अभियंता महेन्द्र किराड़ ने बताया कि पुलिस बल की सहायता से अवैध जल कनेक्शन हटाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Green Field Expressway: कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेस-वे की जनसुनवाई का बहिष्कार, किसानों ने कहा- हो जाएंगे बेघर
सीकर
Kotputli-Kishangarh Greenfield Expressway, Rajasthan Green Field Expressway, Green Field Expressway

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 May 2026 04:47 pm

Published on:

13 May 2026 04:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Water Supply Alert: नोट कर लें तारीख, जोधपुर में इस दिन नहीं आएगा पानी, पूरे शहर में बंद रहेगी सप्लाई

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur Accident: जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक के बैक लेते ही डंपर टकराया, चालक की मौत

Jodhpur Road Accident
जोधपुर

प्रसंगवश- राजस्थान में डीएलसी दरें बार-बार बढ़ाने की अनुचित राह

DLC Rates in Rajasthan
जोधपुर

Rajasthan News: बिना FIR 10 लड़कियों को रातभर थाने में रखा, हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल, अब CBI करेगी जांच

Rajasthan High Court
जोधपुर

AIIMS Jodhpur: जोधपुर में आइसीयू की दीवारों से बाहर आया इलाज, सूरज से खिल रही जिंदगी

AIIMS Jodhpur, ICU patient recovery, Rajasthan health news
जोधपुर

निगहबान- जोधपुर शहर अस्मिता, आत्मनिर्भरता और अपणायत का प्रतीक

Jodhpur News
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.