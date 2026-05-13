IMD Red Alert: अब पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, मौसम विभाग ने राजस्थान के 4-4 जिलों में दिया रेड और ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में बारिश की संभावना जताई थी। बाकी कई जिलों में हीटवेव का रेड-ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया था। अब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने की आशंका है ऐसे में मौसम ने एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और उष्ण लहर को देखते हुए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 14 मई के लिए विशेष चेतावनी देते हुए विभाग ने 4 जिलों में रेड अलर्ट, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं।