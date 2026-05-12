राजस्थान की 2 ग्राम पंचायतों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट, देश का मॉडल संसदीय क्षेत्र बनाने का लक्ष्य: स्पीकर बिरला

बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र में एक संपूर्ण और सटीक डाटाबेस तैयार किया जाए, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्ज हो कि कितने प्रतिशत लोगों को कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और किन लाभार्थियों तक योजनाएं अभी नहीं पहुंच पाई हैं । उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के दस्तावेजों में नाम, विवरण और पहचान की एकरूपता सुनिश्चित की जाए, ताकि आधार से सीडिंग की प्रक्रिया सुगम, पारदर्शी और प्रभावी रूप से पूरी हो सके तथा योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे ।