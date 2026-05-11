Bundi : जान जोखिम में डालकर पार कर रहे नदी

बह गई मिट्टी

गत वर्ष भी बारिश के समय यह पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे नदी में चल रहे मिनी डैम के कार्य में निर्माण सामग्री पहुंचाने वालों ने क्षतिग्रस्त पुलिया की जगह पर मिट्टी डालकर नदी में आने वाले पानी को मौखे से निकाला गया था, उस समय तो रास्ता बन गया। फिर बारिश से यहां डाली मिट्टी पानी में बह गई व यह पुलिया पहली बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब से ही यह मार्ग यहां से अवरुद्ध है।