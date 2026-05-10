Bundi News: घर पर अचानक युवक की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में मौत, परिवार में मचा कोहराम

शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ अतीक कुरेशी ने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मृतक का विसरा लिया गया है। विसरा की जांच रिपोर्ट मिलने पर ही मौत के कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा हो सकेगा। इधर, पुलिस के ड्यूटी ऑफिसर सूरजमल मीणा ने बताया कि मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज किया गया है।