Bundi : कृषि मंडी रोड पर पार्किंग, रोजाना बन रहे जाम के हालात

अंथडा रोड पर 5 किलोमीटर पर स्थित फैक्ट्री के सामने अवैध पार्किंग लगाकर कतारबद्ध भारी-भरकम ट्रकों का जमावडा लगा रहता है। जिससे आसपास के गांव के लोग रोजगार या धंधे से कोटा बूंदी जाते समय घंटों देर हो जाती हैं। शुक्रवार को सवेरे दो दर्जन से भी अधिक भारी-भरकम ओवरलोडिंग वाहनों के नहर पर कतारबद्ध खडे रहने से चार से पांच घंटों तक जाम के हालात बने रहे। रात के समय 5 किलोमीटर तक क्षतिग्रस्त रोड पर धुल मिटटी उडऩे के कारण ग्रामीणों को भारी भरकर परेशानी उठानी पड़ती है। फैक्ट्री प्रबंधन को इस संबंध में शिकायत करने के बावजूद भी जाम के हालात बने हुए हैं। ट्रक चालकों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने वाहनों के लिए पार्किंग स्थल नहीं बना रखा है।