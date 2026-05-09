Bundi : बैंक ही अब खोलेंगे फ्रीज खाते, होम ब्रांच से मिलेगी राहत

जीआरएम मॉड्यूल से तेजी से होगा समाधान

साइबर पुलिस थाना ने जिले के सभी बैंकों को ‘ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉड्यूल’ (जीआरएम) लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बैंक स्तर से ही साइबर शिकायतें ऑनलाइन पुलिस तक पहुंचाई जाएंगी। साइबर क्राइम कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने बताया कि अब खाताधारकों को थाने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। खाताधारक केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। इसके बाद संबंधित जांच अधिकारी सात दिन के भीतर वीडियो कॉल के जरिए बैंक अधिकारियों के साथ जांच करेगा। समाधान नहीं मिलने पर खाताधारक उच्च अधिकारियों से भी शिकायत कर सकेंगे। मॉड्यूल की मॉनिटङ्क्षरग जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर

पर होगी।