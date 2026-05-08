Bundi News: ना रजिस्ट्रेशन, ना नंबर, नाबालिग सड़कों पर भर रहे फर्राटे

लो-स्पीड की आड़ में तेज रफ्तार

सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार जिन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा और मोटर क्षमता 250 वॉट तक होती है, उन्हें मोटर वाहन श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। ऐसे वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और बीमा अनिवार्य नहीं होता। हालांकि बाजार में कई ऐसे ई-स्कूटर भी उपलब्ध हैं जो निर्धारित सीमा से अधिक गति से चलते हैं, लेकिन लो-स्पीड श्रेणी का लाभ लेकर बिना लाइसेंस और पंजीकरण के सडक़ों पर दौड़ रहे हैं। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है।