Bundi : ग्रामीण ने एक घंटे में चकाचक कर दी बावड़ी

बुधवार को 9 बजे दो दर्जन से अधिक ग्रामीण हनुमान मंदिर पर स्थित बावड़ी पर पहुंचे और बावड़ी की पूजा अर्चना करके सफाई में जुट गए। बावड़ी में सफाई करने के लिए कोई झाड़ू लगाने लगा तो कोई तगारी में कचरा भर कर बाहर निकलने में जुट गया। धीरे-धीरे श्रमदान करने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ता गया। बावड़ी के चारों ओर फेले कचरे को ग्रामीण ने झाड़ू लगाकर एकत्रित किया। कुछ लोग बावड़ी की सीढ़ियों में नीचे उतर गए। और जमा कचरे को तगारी में भरकर बाहर निकलने लगे कचरे से भरी तगारी एक हाथ से दूसरे हाथ होती हुई बढ़ती गई और देखते-देखते बावड़ी की सीढिय़ां चमक गई।