Bundi : दो किमी दूर से ग्रामीण ला रहे पानी

बंजारा बस्ती में पेयजल सप्लाई शुरू करवाई

इंद्रगढ़. नगरपालिका क्षेत्र के बंजारा बस्ती में करीब 15 दिनों से नलों में पानी नहीं टपक रहा था, जिससे बंजारा बस्ती के महिला पुरुष परेशान हो रहे थे। जबकि बंजारा बस्ती के लोग जलदाय विभाग के अधिकारियों से समस्या का समाधान करने की गुहार लगा चुके थे, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी बंजारा बस्ती के लोगों की समस्या को नजरअंदाज कर रहे थे। बंजारा बस्ती के लोगों की समस्या को देखते हुए राजस्थान पत्रिका में खबर को प्रमुखता से 6 मई के अंक में प्रकाशित करने के बाद एक ही दिन में जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हरकत में आए और बंजारा बस्ती के लोगों के लिए पेयजल सप्लाई सुचारू की। जहां पेयजल पाइपलाइन नहीं है वहां टैंकर से पेयजल सप्लाई करवाई। बंजारा बस्ती में पेयजल सप्लाई के लिए जलदाय विभाग ने नई पाइपलाइन डालने का कार्य तेज कर दिया है। 2 दिन में जलदाय विभाग द्वारा बंजारा बस्ती में नई पाइपलाइन से पेयजल सप्लाई देने का आश्वासन दिया है।