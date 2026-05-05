Bundi : ओवरलोड वाहनों ने तोड़ी सड़क, साढ़े छह करोड़ का भेजा प्रस्ताव

सुवासा लाडपुर लिंक सड़क 2 किलोमीटर खस्ता हालत में है। नई सड़क 4 किलोमीटर निर्माण के लिए सरकार के द्वारा डामर सड़क के लिए एक करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन ग्रामीणों व पंचायत के द्वारा सुवासा से लाडपुर फैक्ट्री तक सीसी सड़क बनाने की मांग की गई, जिसका प्रपोजल विभाग के द्वारा सरकार के पास भेज दिया गया है। सीसी सड़क 2 किलोमीटर 25 फुट चौड़ी वह 2 किलोमीटर डाबर सड़क निर्माण के लिए 6 करोड़ 46 लाख रुपए का प्रपोजल सरकार के पास भेज रखा है आधा पैसा फैक्ट्री जमा कराएगी और आधा पैसा सरकार देगी जैसे ही शुरू करती आएगी इस सड़क पर नई सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।

अभिषेक गुर्जर, सहायक अभियंता, पीडब्ल्यूडी, तालेड़ा