Bundi : भीषण गर्मी में छोटे बच्चे जाएंगे स्कूल, बड़ों का अवकाश

अभिभावकों ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार को छोटे विद्यार्थियों के लिए विचार करना चाहिए। बच्चों को तपती धूप में स्कूल बुलाने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडऩे की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उधर, गैर सरकारी विद्यालयों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार के ब्लॉक अध्यक्ष धनराज प्रजापत ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर बताया कि शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग में संशोधन किया जाना चाहिए। राज्य की जलवायु स्थिति को देखते हुए स्कूलों का संचालन किया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूलों में एक मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कराने की मांग की है।