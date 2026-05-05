Bundi : शहर की सफाई व्यवस्था सही करने के लिए अधिकारियों को दी जिम्मेदारी

उल्लेखनीय है कि 4 मई के अंक में राजस्थान पत्रिका ने शहर में लगे कचरे के ढेर, कलक्टर के आदेश भी नहीं दे पाए राहत शीर्षक से खबर प्रकाशित कर शहर की सफाई व्यवस्था की पोल खोली थी। खबर के बाद कलक्टर ने बैठक में नगरपरिषद आयुक्त को शहर की सफाई व्यवस्था सुद़ृढ़ करने के निर्देश दिए। कलक्टर ने टीम गठित कर अधिकारियों को विभिन्न ब्लॉकों में सफाई की जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए। वहीं इसके साथ कलक्टर ने अधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश देते हुए विकास कार्यों व आमजन की सुविधाओं में लापरवाही नहीं होने को लेकर चेताया और कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें।