Bundi : सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 2 दिन से बारदाना खत्म, तुलाई बंद

सुवासा. तालेड़ा उपखंड के सुवासा में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 2 दिन से बारदाना खत्म होने के कारण गेहूं की तुलवाई बंद पड़ी है। जिससे किसान परेशान है। गेहूं की तुलवाई नहीं होने से मुख्य सडक़ पर गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइन लगी हुई है। जिससे सडक़ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वही कई किसानों के द्वारा सरकारी केंद्र पर गेहूं बेचने के बावजूद भी 20 दिन बाद भी उनके खाते में भुगतान नहीं हो रहा जिससे किसान परेशान हो रहे है। कांटे पर गेहूं की तुलवाई नहीं होने से कई किसान गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को वापस घर पर ले जा रहे है। सोमवार को 30 से 40 किसान कांटे पर अपनी गेहूं की फसल बेचने आए थे लेकिन बारदाना नहीं होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा।