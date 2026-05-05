10वीं-11वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए बदलें नियम, अब ‘विषय’ की पाबंदी खत्म

स्कूल बंद होते ही राजधानी में खेलों के नाम पर कारोबार शुरू हो गया। ये दो माह में बच्चों को खिलाड़ी से लेकर आर्टिस्ट बनाने के दावे कर रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत क्या है इसकी जांच के लिए इंतजाम ही नहीं हुई। मामले में खेल विभाग और जिला शिक्षा विभाग इन्हें अपने दायरे से बाहर बता रहा है। खामियाजा बच्चे भुगत रहे है। शहर में दो सौ समर कैंप है। इनमें एक लाख बच्चे हैं। राजधानी में सबसे बड़ा कैंप टीटी नगर में है। यहां खेलों को सिखाने प्रशिक्षक रखे गए।