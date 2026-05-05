एमपी में अगले 4 दिन बिगड़ेगा मौसम, 39 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 60 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

MP Weather: आमतौर पर मई के महीने को भीषण गर्मी वाला महीना माना जाता है। लेकिन, साल 2026 में मध्य प्रदेश वासियों के लिए मई की शुरुआत आंधी, बारिश और ओलों के साथ हुई है। यही कारण है कि, महीने की शुरुआत से ही यहां कहीं न कहीं गरज - चमक के साथ बारिश का दौर जारी है। सोमवार को भी प्रदेश के 15 से अधिक जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई तो कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। वहीं, मौसम विभाग ने आज यानी मंगलवार को भी सूबे के बड़े इलाके में ऐसा ही मौसम बना रहने की संभावना जताई है।