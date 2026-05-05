क्वीन एंट स्मगलिंग नया खतरा! 2200 चींटियों की तस्करी ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता

केन्या के नैरोबी एयरपोर्ट (Nairobi's ‌Jomo Kenyatta International Airport) पर पकड़े गए दो शख्सों में एक चायनीज नागरिक झांग केकू की मिलीभगत भी सामने आई है। इससे पहले कि वो तस्करी करने में सफल होते उन्हें पकड़ लिया गया। जब इनका बैग खोला गया, तो उसमें छोटी-छोटी दिखने वाली करीब 2200 जिंदा चीटियां छोटे-छोटे कैप्सूल्स में बंद थीं। बाद में सामने आया कि वह चींटियां चीन ले जाई जा रही थीं। इस मामले के सामने आने के बाद दुनियाभर के पर्यावरण वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि यह छोटा-मोटा अपराध नही है बल्कि एक खतरनाक ग्लोबल ट्रेंड है, जो प्रकृति को विनाश की ओर ले जा सकता है।