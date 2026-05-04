4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के प्रसिद्ध संत का देहावसान, सीएम मोहन यादव व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने जताया दुख

Swami Mahesh Charandas Maharaj - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी उनके देवलोक गमन पर दुख व्यक्त किया, इसे प्रदेश के धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की अपूरणीय क्षति भी बताया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

May 04, 2026

Swami Mahesh Charandas Maharaj

Swami Mahesh Charandas Maharaj

Swami Mahesh Charandas Maharaj एमपी के एक प्रसिद्ध संत का देहावसान हो गया है। मालवा क्षेत्र के विख्यात संत स्वामी महेश चरणदास महाराज का सोमवार को देवलोकगमन हो गया। उन्होंने उज्जैन के बड़नगर में लोहाना कुटी धाम की स्थापना की थी। स्वामी महेश चरणदास महाराज के देहांत का समाचार सुनते ही उनके अनुयायियों में शोक फैल गया।आश्रम में बड़ी संख्या में उनके समर्थक और भक्त आ जुटे। स्वामी महेश चरणदास महाराज के देवलोक गमन पर प्रदेश के अनेक वरिष्ठ राजनेताओं ने भी शोक जताया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी उनके देवलोक गमन पर दुख व्यक्त किया है। इसे प्रदेश के धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की अपूरणीय क्षति भी बताया।

बड़नगर के श्री राधा माधव उदासीन आश्रम, लोहाना कुटी धाम पूरे मालवांचल में विख्यात है। यहां लगातार धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं जिसमें शामिल होने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। इसके संस्थापक स्वामी महेश चरण दास महाराज का सोमवार को देवलोक गमन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे इलाके में शोक पसर गया।

दिवंगत स्वामी महेश चरणदास महाराज ने करीब 3 दशक पूर्व श्री राधा माधव उदासीन आश्रम लोहाना कुटी की स्थापना की थी। वर्ष 1994 से इस आश्रम में परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में वर्ष भर आध्यात्मिक एवं धार्मिक गतिविधियां चलती रहती थीं।

स्वामी महेश चरणदास महाराज के असामयिक देहांत पर सीएम मोहन यादव व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दुख जताया। सीएम व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

उज्जैन जिले के बड़नगर स्थित श्री राधा माधव उदासीन आश्रम, लोहाना कुटी धाम के संस्थापक परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी श्री महेश चरण दास जी महाराज के ब्रह्मलीन होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।

धर्म, सेवा एवं साधना को समर्पित महाराज जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनका देवलोक गमन आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।

ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में विश्रांति दें तथा शोक संतप्त अनुयायियों को यह दुःख सहन करने की शक्ति दें।

ॐ शांति:!

संपूर्ण जीवन धर्म, सेवा, साधना और मानव कल्याण के लिए समर्पित

इसी तरह सीएम मोहन यादव ने स्वामी महेश चरण दास महाराज के ब्रह्मलीन होने पर एक्स हेेंडल पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने लिखा-

उज्जैन जिले के बड़नगर स्थित श्री राधा माधव उदासीन आश्रम, लोहाना कुटी धाम के संस्थापक, परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी श्री महेश चरण दास जी महाराज के देवलोक गमन का समाचार अत्यंत दुखद है।

महाराज श्री का संपूर्ण जीवन धर्म, सेवा, साधना और मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनका ब्रह्मलीन होना हम सभी के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उनके चरणों में नमन कर, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके समस्त अनुयायियों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

ॐ शांति!

ये भी पढ़ें

भोपाल से गुजरने वाली 24 ट्रेनों को किया डायवर्ट, 30 अप्रेल तक बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें
भोपाल
24 Trains Passing Through Bhopal Diverted Until April 30

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 May 2026 08:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के प्रसिद्ध संत का देहावसान, सीएम मोहन यादव व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने जताया दुख

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में किसानों को बड़ी सुविधा, गेहूं खरीदी में तौल पर्ची बनाने का समय बढ़ाया

Wheat procurement:
भोपाल

भोपाल में रवि किशन बोले- बंगाल आजाद होगा, माफिया और गुंडों की हार हुई

Ravi Kishan Bhopal Statement
भोपाल

एमपी में सीवेज ट्रीटमेंट की बड़ी व्यवस्था, पोर्टल से होगी रियल-टाइम मॉनिटरिंग

Garud' Portal
भोपाल

मैं आज नेता नहीं… केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया भावुक ट्वीट

Shivraj singh chouhan
समाचार

ससुराल में पार्टी की जीत पर बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मनाया जोरदार जश्न, खिलाई झालमुड़ी

BJP President Hemant Khandelwal Celebrates Grand Victory at His In-laws' Home
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.