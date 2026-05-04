एमपी के प्रसिद्ध संत का देहावसान, सीएम मोहन यादव व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने जताया दुख

Swami Mahesh Charandas Maharaj एमपी के एक प्रसिद्ध संत का देहावसान हो गया है। मालवा क्षेत्र के विख्यात संत स्वामी महेश चरणदास महाराज का सोमवार को देवलोकगमन हो गया। उन्होंने उज्जैन के बड़नगर में लोहाना कुटी धाम की स्थापना की थी। स्वामी महेश चरणदास महाराज के देहांत का समाचार सुनते ही उनके अनुयायियों में शोक फैल गया।आश्रम में बड़ी संख्या में उनके समर्थक और भक्त आ जुटे। स्वामी महेश चरणदास महाराज के देवलोक गमन पर प्रदेश के अनेक वरिष्ठ राजनेताओं ने भी शोक जताया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी उनके देवलोक गमन पर दुख व्यक्त किया है। इसे प्रदेश के धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की अपूरणीय क्षति भी बताया।