ससुराल में पार्टी की जीत पर बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मनाया जोरदार जश्न, खिलाई झालमुड़ी

Hemant Khandelwal - सोमवार को देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रारंभ हुई। शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी को खासी बढ़त मिली। रुझान आने के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ने लगी। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में पार्टी की जीत का जमकर जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी जश्न में शरीक हुए। उन्होंने खुद अपने हाथों से कार्यकर्ताओं, नेताओं को झालमुड़ी खिलाकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मजाकिया अंदाज में बताया कि कोलकाता में तो मेरी ससुराल भी है। उन्होंने विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर कई ट्वीट भी किए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने राष्ट्रविरोधी शक्तियों के विरुद्ध वोट दिया।