West Bengal Election Result 2026: जिन सीटों पर सीएम मोहन ने किया प्रचार, जानें उनके ताजा

West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल के साथ - साथ देश के पांच राज्यों हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं। इसके लिए काउंटिंग प्रक्रिया जारी है। देशभर में सबसे ज्यादा चर्चित चुनाव बंगाल का है। पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री रहने वाली ममता बनर्जी ने फिर सत्ता में आने का दावा किया तो वहीं, भाजपा राज्य में सत्ता परिवर्तन का दावा करती रही। हालांकि, अब तक के रुझानों पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी टीएमसी से खास बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा तक पार कर लिया है। इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी धुआंधार प्रचार किया। ऐसे में जानते हैं उन सीटों के क्या मौजूदा हाल हैं, जहां मुख्यमंत्री प्रचार में उतरे थे।