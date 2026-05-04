एमपी में रातों-रात ‘अफसर साहबों’ से छीनी गई कप्तानी, कई थे ‘नॉन परफॉर्मर’

वाहनी सिंह डिंडौरी की पुलिस अधीक्षक थीं, जिन्हें पीटीसी इंदौर का जिम्मा दिया है। एसआइटी में तीन आइपीएस शामिल थे, उनमें से एक वाहनी सिंह भी है। एसपी रहे श्रुतकीर्ति सोमवंशी को दमोह से ग्वालियर भेजा है। यहां उन्हें सेनानी 13वीं वाहिनी विसबल का जिम्मा दिया है। दमोह में वे 2 साल 1 महीने ही रहे। आइपीएस सोमवंशी के बड़े भाई एवं आइएएस स्वरोचिष सोमवंशी, जोकि सीधी कलेक्टर थे, उन्हें 22 मार्च को मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण के बाद हटाया था। सिवनी से हटाए गए आइपीएस सुनील मेहता हवाला डकैती कांड के समय कप्तानी संभाल रहे थे।