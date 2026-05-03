3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में विधायक को 150 करोड़ का नोटिस, सिकंदर हफीज ने कहा- अदालत में 20 दावेदारों ने दर्ज कराए दावे

MLA Arif Masood- रुबात विवाद: विधायक मसूद को 150 करोड़ का मानहानि का नोटिस, सिकंदर हफीज बोले- साजिश करने वाले बेनकाब होंगे

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

May 03, 2026

Defamation Notice Worth ₹150 Crore Issued to MLA Arif Masood

Defamation Notice Worth ₹150 Crore Issued to MLA Arif Masood

MLA Arif Masood - भोपाल में रुबात विवाद पर सियासत में उबाल आ गया है। विधायक आरिफ मसूद इसकी चपेट में आ गए हैं। उन्हें 150 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया जा रहा है। मक्का और मदीना स्थित भोपाल की रुबात के विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। नूर-उस-सबा के मालिक सिकंदर हफीज ने रुबात के कानूनी विवाद को धोखाधड़ी के आरोपों से जोडऩे को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर लोगों का गुमराह करने और छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कानूनी नोटिस भेजने की बात कही है। सिकंदर के अनुसार एक कानूनी सलाहकार ने मदीना जाकर गड़बड़ी कीं और नाजिर को गुमराह करने की कोशिश की, जिसके बाद मामला अदालत पहुंच गया। अदालत में लगभग 20 दावेदारों ने अपने दावे दर्ज कराए हैं।

सिकंदर हफीज ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी भोपाल रुबात के नाजिर के माध्यम से हज कमेटी के प्रतिनिधि को रुबात की परमिशन समय सीमा में सौंप दी गई थी। परन्तु यह पोर्टल पर अपलोड न होने से निर्धारित समय सीमा निकल गई।

मामला कोर्ट की चौखट पर, करीब 20 दावेदारों ने दावे दर्ज कराए

मदीना के मामले को सिकंदर हफीज ने मूल रूप से झूठी सूचना और गड़बडिय़ों पर आधारित करार दिया है। उनके अनुसार एक कानूनी सलाहकार ने मदीना जाकर गड़बड़ी कीं और नाजिर को गुमराह करने की कोशिश की। इसके बाद यह मामला कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया। कोर्ट में करीब 20 दावेदारों ने अपने अपने दावे दर्ज कराए।

विधायक मसूद को सात दिन में माफी मांगने की शर्त के साथ 150 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के आरोपों पर सिकंदर हफीज ने खासी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस मामले में विधायक मसूद को सात दिन में माफी मांगने की शर्त के साथ 150 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजने की बात कही है।

दावा किया गया है कि रुबातों के मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। इसमें काजी, मुफ़्ती और विधायक मौजूद रहे, अधिवक्ता के जरिए मदीना के मामले की जानकारी ली गई थी। इस बैठक की वीडियो रेकॉर्डिंग भी मौजूद है।

औकाफ- ए-शाही और सबा सुल्तान को नुकसान पहुंचाकर हटाने के मकसद से एक लंबी साजिश चल रही

सिकंदर हफीज ने बताया कि कि औकाफ- ए-शाही और सबा सुल्तान को नुकसान पहुंचाकर हटाने के मकसद से एक लंबी साजिश चल रही है। इससे कड़ाई से निपटा जाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में बड़ा फेरबदल, आधी रात 62 आइपीएस अधिकारियों को किया इधर से उधर
भोपाल
Madhya Pradesh Government Transfers 62 IPS Officers

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 May 2026 01:36 pm

Published on:

03 May 2026 01:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में विधायक को 150 करोड़ का नोटिस, सिकंदर हफीज ने कहा- अदालत में 20 दावेदारों ने दर्ज कराए दावे

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल में भौंकने-गुर्राने-लार टपकाने लगा युवक, एम्स की बिल्डिंग से लगा दी छलांग

AIIMS bhopal
भोपाल

एमपी में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश, आंधी की चपेट में आए शख्स की मौत, इन जिलों में अलर्ट जारी

MP Weather Update
भोपाल

एमपी में अब केवल ‘ग्रीन बिल्डिंग’ के निर्माण को ही मिलेगी मंजूरी, नियम बदल रही सरकार

Only 'Green Buildings' to Receive Approval in MP
भोपाल

एमपी में सड़कें चौड़ी करने का मेगा प्लान, 80 हजार स्ट्रीट वेंडर्स से फुटपाथ खाली कराने की तैयारी

Mega Plan to Widen Roads in MP Kicks Off from Bhopal
भोपाल

एमपीपीएससी की प्रमुख परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, 30 सेकंड से अधिक रुकते ही जारी हो जाएगा अलर्ट

Major Changes Driven by AI in Key MPPSC Examinations
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.