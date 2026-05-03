एमपी में विधायक को 150 करोड़ का नोटिस, सिकंदर हफीज ने कहा- अदालत में 20 दावेदारों ने दर्ज कराए दावे

MLA Arif Masood - भोपाल में रुबात विवाद पर सियासत में उबाल आ गया है। विधायक आरिफ मसूद इसकी चपेट में आ गए हैं। उन्हें 150 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया जा रहा है। मक्का और मदीना स्थित भोपाल की रुबात के विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। नूर-उस-सबा के मालिक सिकंदर हफीज ने रुबात के कानूनी विवाद को धोखाधड़ी के आरोपों से जोडऩे को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर लोगों का गुमराह करने और छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कानूनी नोटिस भेजने की बात कही है। सिकंदर के अनुसार एक कानूनी सलाहकार ने मदीना जाकर गड़बड़ी कीं और नाजिर को गुमराह करने की कोशिश की, जिसके बाद मामला अदालत पहुंच गया। अदालत में लगभग 20 दावेदारों ने अपने दावे दर्ज कराए हैं।