एमपी में सड़कें चौड़ी करने का मेगा प्लान, 80 हजार स्ट्रीट वेंडर्स से फुटपाथ खाली कराने की तैयारी

Bhopal- मध्यप्रदेश में सड़कें चौड़ी करने की कवायद चल रही है। इसके तहत फुटपाथ खाली कराने की तैयारी की जा रही है। शुरुआत राजधानी भोपाल से होगी जहां एक साल में सड़कों पर कोई वेंडर नहीं दिखेगा। इसके लिए नगर निगम ने मेगा प्लान बनाना शुरू कर दिया है। भोपाल की सड़कों, फुटपाथों और नालियों के ऊपर व्यापार करने वाले करीब 80 हजार स्ट्रीट वेंडर्स (पथ विक्रेता) को हटाया जाएगा। इसके लिए बीते सप्ताह मेयर मालती राय ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी कार्यपालन यंत्रियों से हॉकर्स कॉर्नर्स की रिपोर्ट तलब की थी। निगम का लक्ष्य एक साल में शहर की सभी मुख्य सड़कों को स्ट्रीट वेंडर (रेहड़ी व ठेले) से मुक्त कराना है।