MP में स्टार्टअप्स की मदद लेगा पुरातत्व विभाग, ‘कारीगरों’ और ‘समूहों’ को होगा फायदा

विभाग ने स्टार्टअप्स का एक पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय निदेशालय ने ज्ञान भारतम मिशन और विभाग से जुड़े प्रोजेक्ट्स के तहत, स्टार्टअप्स को सिस्टम इंटीग्रेटर्स, इकोसिस्टम कैटेनेटर्सऔर कैटालिस्ट्स के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। यह प्रस्ताव 7 मई को खोले जाएंगे। विभाग द्वारा स्टार्टअप्स को अपने साथ जोड़कर निर्धारित इन्क्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाना, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अनुसंधान एवं विकास में मदद, विरासत का डिजिटलीकरण, प्रशासनिक सहायता प्रणालियों का विकास और इंक्यूबेशन में मदद ली जाएगी।