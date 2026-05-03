खुद को जान का खतरा बताने वाले आइपीएस को हटाया, सीएम मोहन यादव ने 4 घंटे किया मंथन

IPS- मध्यप्रदेश में 62 आइपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। राज्य सरकार ने शनिवार को आधी रात के बाद तबादला सूची जारी की। जिन आइपीएस को इधर से उधर किया गया है उनमें अनेक वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन तबादलों के कारण कई जिलों में पुलिस प्रमुख का चेहरा बदल गया है। राज्य सरकार ने अनेक एसपी बदले हैं। इनमें भोपाल देहात व इंदौर देहात के एसपी भी शामिल हैं। प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा आइपीएस अधिकारी अब एसपी की जिम्मेदारी निभाने की बजाए दूसरे महत्वपूर्ण दायित्व संभालेंगे। आइपीएस अधिकारियों के तबादलों के पहले सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर करीब 4 घंटों तक मंथन किया। इसके बाद जहां कुछ अधिकारियों को अच्छे काम के परिणामस्वरूप अहम दायित्व दिए वहीं संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पाए अधिकारी कम महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात किए गए। प्रतिनियुक्ति से लौटे आइपीएस सचिन शर्मा को धार की कप्तानी सौंपी गई वहीं खुद को जान का खतरा बता चुके वरिष्ठ आइपीएस एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजाबाबू को वर्तमान पदस्थापना से हटाकर नया दायित्व दिया गया है।