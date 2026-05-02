MP को जल्द मिलेंगी 5 नई ‘वंदे भारत’ ट्रेनें, रेलवे की तैयारी पूरी, इन शहरों को जोड़ेगी

MP news: मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को रेलवे बहुत जल्द खुशखबरी दे सकता है। प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए जबलपुर, भोपाल और इंदौर से करीब 5 नई वंदे भारत ट्रेनों (New Vande Bharat Trains) के संचालन की तैयारी अब अपने आखिरी फेज तक पहुंच चुकी है । रेलवे की योजना के अनुसार, सागर, ओरछा और इंदौर तक नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। रेलवे ने सब तय कर लिया है बस अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। बता दें कि, एमपी में फिलहाल 5 वंदे भारत ट्रेन संचालित हो रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो राज्य में दस वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी जिससे व्यापार और पर्यटन को बूस्ट मिलेगा।