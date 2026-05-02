वेस्टर्न डिस्टर्बेंस+साइक्लॉनिक सर्कुलेशन, MP के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट, प्री-मानसून एक्टिविटी तेज!

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में अचानक बदले मौसम ने भले ही तापमान में गिरावट दर्ज कराई हो, लेकिन प्रदेशवासियों को गर्मी से आंशिक राहत ही मिली है। वहीं अब मौसम विभाग ने प्रदेश भर में मौसम (MP Weather) बदलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश पर मौसम के दो सिस्टम एक्टिव हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के असर प्रदेश के 21 जिलों में बारिश के साथ ही तेज हवाओं का दौर चलेगा। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इन दो सिस्टमों के एक्टिव रहने से राहत की बारिश होगी। यह मौसम में महसूस होने वाली तपिश को कम कर देगी।