हाथी ही नहीं, मृत आइपीएस भी करोड़ों का, एमपी में हुई गजब की घटना

IPS- कहावत है कि मरा हुआ हाथी भी सवा लाख का होता है। एमपी में एक शख्स ने इसे बड़े अफसर से जोड़ दिया। उसने

एक मृत आइपीएस से करोड़ों रुपए कमा लिए। भोपाल की हबीबगंज थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर मामले का खुलासा किया है। आरोपी एक एजेंसी संचालक राजकुमार पांडे है। उसने मृत पूर्व आईपीएस अधिकारी एसके पांडे के जाली हस्ताक्षर कर जबर्दस्त फर्जीवाड़ा किया। राजकुमार पांडे ने मृत पूर्व आईपीएस अधिकारी के जाली हस्ताक्षर के आधार पर

सुरक्षा एजेंसी का लाइसेंस रिन्यू करा लिया। लाइसेंस के आधार पर प्रदेशभर में सुरक्षा के ठेके हासिल किए और इस प्रकार करोड़ों की सरकारी राशि हड़प ली। आरोपी राजकुमार पांडे 5 साल तक फर्जीवाड़ा करता रहा लेकिन आखिरकार धरा गया। फर्जीवाड़ा के इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।