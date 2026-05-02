एमपी में दो दिन की छुट्टियां निरस्त, किसी को भी अवकाश नहीं देने का जारी किया सर्कुलर

इधर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में भुगतान का संकट अब छात्रों के भविष्य पर भारी पडऩे लगा है। विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था उस वक्त सवालों में घिर गई, जब एक रिटायर्ड ऑब्जर्वर ने 80 हजार रुपए से ज्यादा का भुगतान अटकने पर ड्यूटी करने से इंकार कर दिया। ऑब्जर्वर ने बताया, अगस्त परीक्षा के 35 हजार और दिसंबर व प्रैक्टिकल के 46 हजार रुपए अब तक नहीं मिले। बिना भुगतान काम करना संभव नहीं है। यही स्थिति अन्य 80 ऑब्जर्वर्स की भी है, जिन्हें प्रति पेपर 500 रुपए मानदेय और 300 रुपए कन्वेंस तय है, लेकिन दो सेमेस्टर से भुगतान लंबित है। यहां तक कि पेपर सेटर्स, कॉपी जांचने वाले प्रोफेसर, पेपर डिस्ट्रीब्यूटर, आउटसोर्स कर्मचारी और परीक्षा केंद्रों से जुड़े अन्य स्टाफ का भी भुगतान अटका हुआ है। इसके चलते कई लोगों ने मूल्यांकन और अन्य कार्यों से दूरी बनानी शुरू कर दी है।