सावधान: रेंडरिंग प्लांट बंद ,’800 किलो मीट वेस्ट’ से बढ़ा संक्रमण का खतरा

MP News: भोपाल शहर में के आदमपुर छावनी में करीब पांच करोड़ रुपए की लागत से स्थापित मध्य प्रदेश का पहला आधुनिक रेंडरिंग प्लांट बीते सात महीनों से बंद पड़ा है। गोमांस विवाद के बाद हुई तोडफ़ोड़ और हिंसा के कारण बंद पड़े इस प्लांट के चलते शहर की स्वच्छता व्यवस्था चरमरा गई है। मृत पशुओं और स्लॉटर से निकलने वाले वेस्ट के निस्तारण की कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने से अब कचरा नालियों और खुले मैदानों में नजर आ रहा है। बता दें कि बीते साल शहर में आदमपुर छावनी में प्रदेश का पहला रेंडरिंग प्लांट पूरी शुरु किया गया था। इसमें चिकन-मटन वेस्ट से पोल्ट्री और फिश फीड तैयार की जाती रही है।