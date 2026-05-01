एमपी में प्रशासनिक अधिकारों पर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सीनियरिटी का सरकारी नियम शून्य

Gwalior- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की युगल पीठ ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के प्रशासनिक अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थानों को अपना प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य चुनने का पूर्ण और मौलिक अधिकार है। सरकार इन संस्थानों पर वरिष्ठता का नियम नहीं थोप सकती। हाई कोर्ट ने शासन के उन विवादित सर्कुलरों को अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया है, जो केवल वरिष्ठतम शिक्षक को ही प्रभारी बनाने का दबाव डालते थे।